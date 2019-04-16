تشاد تؤكد دعمها السودان لتجاوز المرحلة الراهنة

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أكد رئيس تشاد، إدريس دبي، الثلاثاء، دعم بلاده السودان و"المجلس العسكري الانتقالي" لتجاوز المرحلة الراهنة.
جاء ذلك في اتصال أجراه "دبي" مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية.
أكد الرئيس التشادي الحرص على أمن واستقرار السودان؛ "في إطار العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".
ولم توضح الوكالة فيما إذا كان دبي أجرى اتصالين منفصلين بالبرهان ودقلو، أم كان اتصال واحدا.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. 

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