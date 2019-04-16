» ماكرون: إعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات

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حريق
حريق

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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات.
جاء ذلك في خطاب متلفز للأمة، أدلى به ماكرون من موقع الكاتدرائية التي شب فيها حريق مساء الاثنين، بحسب ما نقلت قناة "يورو نيوز" الإخبارية.
وقال: "سنعيد بناء الكاتدرائية خلال خمس سنوات، وسنجعلها أكثر جمالا.. يمكننا فعل ذلك".
وأضاف موجها حديثه للشعب الفرنسي: "أشاطركم الحزن، وكذلك الأمل".
خطاب ماكرون جاء وسط حملة تبرعات داخلية من قبل هيئات وشخصيات بارزة ورجال أعمال، حصدت أكثر من 700 مليون يورو، حتى مساء الثلاثاء، بحسب المصدر نفسه.
واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، الاثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، بحسب إعلام محلي.
وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا.
وقالت قناة "فرانس 24" المحلية، إن نحو 400 إطفائي شاركوا في مكافحة النيران ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهو ما تمكنوا من تحقيقه.
وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.
ويمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 ـ 1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوروبية) التي سادت في القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر. 

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