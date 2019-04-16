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كلوب: علينا أن نقاتل أمام بورتو البرتغالي بأبطال أوروبا

الرياضة

كلوب
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المصريون ووكالات

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قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه يجب على فريقه القتال أمام بورتو البرتغالي للتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويحل ليفربول ضيفًا على بورتو غدًا الأربعاء في إياب ربع النهائي للبطولة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكد كلوب "نحن في البرتغال للذهاب إلى الدور التالي، علينا أن نقاتل بقوة شديدة، لقد فاز بورتو بكل المباريات على أرضه في دوري الأبطال حتى الآن".
وأضاف " ما سنفعله غدًا، سنظهره في الملعب، ليس في المؤتمر الصحفي".
وأوضح كلوب " ليست هناك حاجة لإخبار لاعبي فريقي بأن بورتو جيد حقًا، إنهم يعرفون ذلك بالفعل، مباراتهم ضد روما هنا، كان بورتو مسيطرًا على تلك المباراة".
وعن مشجعي ليفربول الذين يتنقلون مع النادي في جميع أنحاء أوروبا، قال كلوب "من الرائع حقًا أن نكون جميعًا معًا مرة أخرى، الرحلة التي قمنا بها في العامين الماضيين مذهلة، شكراً لكم جميعًا" .
واختتم كلوب تصريحاته بالقول "ليفربول ينافس على بطولتين هما دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، ونسعى للفوز فيهما".

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