  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

الكونجرس الأمريكى

منظمات حقوقية مصرية تواجه الإخوان فى الكونجرس الأمريكى

علاء مبارك

بالصور.. سر «التغريدة» الحزينة التي حذفها علاء مبارك

أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

علم السودان

السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث

المغرب.. تفكيك شبكة بشبهة السطو على حسابات بنوك دولية

عرب وعالم

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

أخبار متعلقة
#

"برنس ونص" على موجات شبكة البرنامج العام فى رمضان

#

لماذا لم ينفذ قرار إخلاء سبيل «هشام جعفر»؟

#

الاتحاد الأوروبي يغرم «جوجل» 1.68 مليار دولار

#

"فيس بوك" يحذف شبكات يمينية متطرفة

فكك الأمن المغربي، الثلاثاء، "شبكة إجرامية" بشبهة السطو على حسابات بنوك دولية، تتكون من 16 شخصا في 6 مدن بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان، إنه بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية المختصة، تمكن "من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السطو على مبالغ مالية من حسابات بنكية".
وأوضح أن الشبكة "تستخدم تقنيات وبرامج معلوماتية خبيثة، وبالتواطؤ مع مجموعة من مستخدمي مراكز النداء (شركات خاصة)".
ولفت إلى أن تفكيك الشبكة جاء بناء على "معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
واعتبر أن "الخطوة تأتي في سياق تدعيم الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".
وذكر البيان أنه تم توقيف 16 شخصا بكل من مدن "الدار البيضاء" و"مكناس" و"خنيفرة" و"الحاجب" (شمال)، و"وجدة" (شمال شرق)، و"مراكش" (وسط)، للاشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة.
وأكد رصد ارتباطات الشبكة بأخرى "تنشط بإسبانيا، وكذا تحديد جميع المؤسسات المالية المستهدفة".
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، وضبط مبالغ مالية "متحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية".
وبحسب البيان "تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية (التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق)، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين، وفق البيان. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أياكس يطيح بيوفنتوس ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا
» ماكرون: إعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات
» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي بانتخابات "الكنيست"
» الكشف عن خليفة «لاسارتي» في الأهلي
» وفد عراقي ضخم يزور السعودية
» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي
» عقوبات مالية قاسية ضد الأهلي
» السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث
» «ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا
» التحقيقات الأولية تكشف سر حريق «نوتردام»
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار