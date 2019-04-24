  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:53 ص
بحث متقدم
البشير

تعرف على المميزات التي يملكها "البشير" في سجنه

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

وزير خارجية قطر الأسبق: دمرنا مستقبل العرب بأحقادنا

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

إصابة شريف مدكور بـ"ورم" .. ودخوله للعميات بداية شهر رمضان

جابر طايع

حقيقة منع مكبرات الصوت من المساجد في رمضان

أبطال ايلات وعبور سيناء يحتفلون الأحد المقبل

أحد أبطال "إيلات":" فعلنا بإسرائيل ما كانت تريد فعله معنا"

عادل إمام

تدهور الحالة الصحية لـ«عادل إمام» ودخوله المستشفى سرًا

أرشيفية

فيتو برلماني على «حرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات»

أرشيفية

توقعات بهبوط إنتاج القطن لـ31%.. ومسئولون يردون

ياميش رمضان

«ياميش رمضان».. لمن استطاع إليه سبيلًا

مفاوضات سد النهضة

إثيوبيا: سقوط «البشير» لن يؤثر على مفاوضات «النهضة»

اختلاس 30% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان

عرب وعالم

القوات الأمريكية في أفغانستان
القوات الأمريكية في أفغانستان

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

العلماء يكشفون وسيلة بسيطة للوقاية من سرطان الثدي

#

مسيرة "هيلاري سوانك" الفنية صاحبة جائزتي الأوسكار

#

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري حتى نهاية أبريل

#

جبل جليدي ينفصل عن القطب الجنوبي فهل يهدد بكارثة

أعلن المفتش العام الأمريكي لشئون إعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو أن نحو ثلث الموارد التي وجهتها الولايات المتحدة لمساعدة أفغانستان تم اختلاسها أو إنفاقها لغير أغراضها.

وقال سوبكو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "حددنا أن نحو 30 بالمئة (من المساعدات) تم تبذيرها أو اختلاسها من خلال عمليات الاحتيال أو تم استخدامها لغير أغراضها".

وأشار إلى أنه بشكل عام تم توجيه 132 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، أو أكثر مما في أي مكان آخر بالعالم.

وأوضح سوبكو أنه تم تحليل إنفاق 53 مليار دولار من أصل الـ 132 مليارا، مضيفا أنه لا يعرف ما ستكون نسبة الأموال المسروقة إذا تم تحليل إنفاق المبلغ الكامل.

وبشأن طرق اختلاس الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة لأفغانستان، أشار المفتش إلى مشتريات الوقود ودفع رواتب لجنود وشرطيين "وهميين" لا وجود لهم في الواقع.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل ضخ الأموال في أفغانستان، مشيرا إلى أن تقليص الدعم المالي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الأفغانية التي لن تكون قادرة على دفع الرواتب لنحو 500 ألف من العسكريين وأفراد الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية موجودة في أفغانستان منذ عام 2001. وفي الوقت الحالي تعمل الإدارة الأمريكية على اتفاق مع حركة "طالبان" يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل قطع "طالبان" العلاقة بتنظيمات إرهابية وانضمامها إلى جهود مكافحة الإرهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي
» السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر
» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته
» الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني
» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» ترامب يهدد نواب الكونجرس حال مساءلته
» انتحار فتاة بـ«التجمع» بعد أن تركها حبيبها
» بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين
» السديس: إعدام 37 متهمًا بالإرهاب "رؤية حكيمة"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان