إصابة شريف مدكور بـ"ورم" .. ودخوله للعميات بداية شهر رمضان

25 أبريل 2019 - 05:43 ص

كشف الإعلامي شريف مدكور عن طبيعة مرضه وذلك بعد أن نشر صورة لنفسه داخل إحدى المستشفيات مما أثار قلق محبيه.



وقال "مدكور" في مداخلة مع برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو عبد الحميد" على قناة "TEN" : "فوجئت بإصابتي بورم في القولون بعد تعرضي لوعكة صحية".



وأضاف: "سوف أدخل إلى العمليات مطلع شهر رمضان لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم ، فهو مازال بسيطًا".



وتابع: "أشكر جميع من اتصلوا بي وحاولوا الاطمئنان علي وبإذن الله سوف أجري العملية بدايات شهر رمضان".



