» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته

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قاتلة طفلها

أدلت أم من محافظة الشرقية باعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق بعد اتهامها بقتل نجلها البالغ من العمر 14 سنة.

وأقرت الأم في التحقيقات بارتكابها الجريمة ، مؤكدة أنها لم تقصد قتل صغيرها وإنما طعنته لأنه يرفض استذكار دروسه .

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي ، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي عقب وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء الجريمة "جميلة . م . أ" - والدة المجني عليه - حيث نشبت مشادة بين الطرفين بسبب رفض المجني عليه استذكار دروسه فقامت بطعنه .

وقالت الأم في التحقيقات: "كنت بهوشه (أهدده) بس والله .. ومش عايزة أقتله .. أنا كنت عايزة مصلحته".

وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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