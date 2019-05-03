» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي

03 مايو 2019 - 06:48 م

حرص الجهاز الفني ولاعبو نادي قاسم باشا التركي، على الاحتفال بالنجم محمود حسن «تريزيجيه» جناح الفريق والمنتخب الوطني، بعدما تم إختياره ضمن التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري، وذلك من جانب الاتحاد التركي، وذلك عقب نهاية التدريبات اليوم.

وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى التركى كالتالى، ميرت جونوك فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: جوخان جونول، فيدا، ألكسندرو ايبوريانو، حسن على كلديريم، وفى خط الوسط: دوروكان توكوز، إمره بلوز أوجلو، آدم لياييتش، إدين فيسكا، محمود حسن "تريزيجيه"، وفى الهجوم، بوراك يلماز.

ويقدم محمود تريزيجيه، مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

كما يحتل محمود تريزيجيه حالياً المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى الدورى التركى هذا الموسم من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

ويستعد محمود تريزيجيه، لقيادة قاسم باشا أمام فناربخشة غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى التركي.