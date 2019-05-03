  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

الجيش المصري

مصر تنفذ المهام الأكثر خطورة بإفريقيا

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

أردوغان

أردوغان: لا تحلموا بـ"ربيع تركي"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

دبابات إسرائيلية تطلق قذائفها على غزة

وزير الأوقاف

سر بكاء وزير الاوقاف على المنبر

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

«الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

الزمالك

رئيس الزمالك يطلب 1000 جنيه من كل لاعب

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الدراويش" بدون راحة استعدادًا للاتحاد السكندرى بالكأس

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد

#

«النحاس» يعلن قائمة المقاولون استعدادًا للإسماعيلي

#

الاتحاد السكندري يقسو على الإنتاج برباعية

المصريون

الإسماعيلي

الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما بعد غد الأحد علي ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد بازوكا، والس سيلفا، محمود شعبان، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، محمد ناصف.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، خالد الغندور، عمار حمدي، رزاق سيسييه، كريم ممدوح، كريم الديب، أحمد داودا، محمد عادل.

خط الهجوم: خالد قمر، تشوكا، محمد ناجي "جدو" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي
» مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث بسوهاج
» كريستيانو رونالدو: «هولاء يتمنون سقوطي»
» الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق "الموسكي"
» ليفربول يعلن غياب «كيتا» عن أمم إفريقيا 2019
» إحباط محاولة تهريب طلقات نارية محرمة دوليًا
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمباراة بيراميدز

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان