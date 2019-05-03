رئيس خارجية النواب يلتقى زعيم التحالف بالبوندستاج الألماني

03 مايو 2019 - 06:57 م

استقبل النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب الألماني فولكر كاودر زعيم التحالف السابق بالبوندستاج الألماني والوفد المرافق له.

أكد درويش خلال اللقاء على تاريخ وإستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية والتي تستند لأسس راسخة أهمها المكانة الدولية والإقليمية والموقع الجيواستراتيجى لمصر وألمانيا ودور قيادتي البلدين ورؤيتهما الثاقبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى العلاقات الإستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة بينهما، والفرص والتحديات والمسئوليات الدولية التي يمر بها النظام الدولي الراهن.

وأضاف كريم درويش، أن العلاقات الثانية بين مصر وألمانيا تعززت بشكل غير مسبوق منذ عام 2014 في ظل العلاقات السياسية والسياسة الخارجية التي دشنها الرئيس السيسى، فتعددت مجالات التعاون: الصناعية والفنية، والتعليمية والثقافية، الاقتصادية والفنية، بين مصر وألمانيا واتسعت أفاق الشراكة بينهما خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المصرية ومجالات الاستثمارات الواسعة في مصر والمشروعات القومية المصرية وتطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية والسائحين الألمان .

واستعرض درويش، ثوابت ومبادئ توجهات السياسة الخارجية تجاه القضايا والأزمات الإقليمية والدولية وما تبذله مصر من جهود مخلصة ودؤوبة للوصول لتسويات سياسية لتلك الأزمات لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يحقق أهم مقاصد الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقد أكد "رئيس خارجية النواب" على المنظومة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تعد نموذجا عالميا في مكافحة تلك الظاهرة عسكريا وامنيا واجتماعيا وثقافيا وبتعاون دولي فاعل مع شركاء دوليين وفى مقدمتهم ألمانيا التي تدعم الجهود المصرية فى هذا الشان.

كما استعرض دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما حققته مصر من نجاحات وما تعمل عليه من رؤية شاملة لمعالجة تلك الظاهرة بتعاون دولي لتحقيق التنمية في مصر وفى إفريقيا كلها فى ظل أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وجدد كريم درويش للنائب الألماني التأكيد على موقف مصر الثابت والمبدئي من تعزيز العلاقات التعاونية والتكاملية بين مصر والدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل الذى يعد شريانا للحياة والتعاون وهبة من الله لشعوب دول الحوض جميعا مصدرا للحياة والنماء يتطلب الحفاظ على موارده واستدامتها بل تعزيز تلك الموارد دون نقصان لجميع شعوب دول الحوض المشتركين فى هذا المصير الواحد.

وقد لفت "درويش" إلى أن مصر تأخذ بالرؤية الشاملة لحقوق الإنسان فلم تقصرها على الحقوق السياسية فقط بل اتجهت أيضا لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحزمة واسعة من البرامج التى شملت غالبية الشعب المصري التى يحاول البعض الافتئات عليها عبر الاستغلال المسيس والموجه والممنهج لثورة الاتصالات والمعلومات في اختلاق دعايات مضللة ومحض اكاذيب لا تنطلي على أحد.

وأكد أن مصر تعلى من شان المواطنة والتي ترسخت بشكل حقيقى منذ تولى الرئيس السيسى وأنها لا تعرف مفردات الأخر والتعايش وغيرها من المفردات التى يستخدمها البعض ولا يدركون إن الشعب المصرى كان ومازال وسيظل شعبا واحدا وموحدا يتعاملون فى وطن منهجه المواطنة والتسامح والاعتدال والوسطية كقيم راسخة فى ضمير الشعب المصرى العظيم.

ومن جانبه فقد تناول النائب الألماني تطورات ومجالات التعاون المصري الألماني، مؤكدا على أهمية الاستمرار فى تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة الأصعدة والمجالات خاصة العلاقات البرلمانية، كما استعرض موقف بلاده من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمانيا، وتلاقى التوجهات الالمانية المصرية فى العمل المشترك لتنمية القارة الافريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لتبنى خطة عمل لتعزيز للتنمية الشاملة فى القارة على غرار خطة مارشال.

وقد جدد النائب الألماني الإشادة بالجهود المصرية لترسيخ المواطنة في مصر وما تمثله مصر من نموذج للإسلام والتسامح والاعتدال والوسطية فى مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد. وفى نهاية اللقاء فقد قدم رئيس خارجية النواب درع المجلس لزعيم التحالف الألماني تقديرا لدوره فى تعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين البلدين استنادا للعلاقات المتميزة بينهما وما تمثله هذه اللقاءات من أهمية فى مسار علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي المصري الألماني.