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إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة

عرب وعالم

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، عن إصابة جندييْن، جراء إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدًا.

وذكر أدرعي أن طائرة عسكرية، أغارت على موقع تابع لحركة حماس، بغزة ردًّا على الحادث.

وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة فلسطينية ردا فوريا على بيان الجيش.

كما ذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا وسط قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وتزامن هذا التطور مع مسيرات العودة التي بدأت بعد عصر اليوم، بعد أن تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق، قريبة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن 50 متظاهرا فلسطينيا، بينهم 10 أطفال وسيدتين، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.


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