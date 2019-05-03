«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

03 مايو 2019 - 07:19 م

توصل السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاتفاق مع مسئولو أهلي جدة من أجل العودة لتدريب الفريق السعودي، بداية من الموسم الجديد.

وذكر الموقع الإماراتي أن كريستيان جروس، الذى قاد الأهلي السعودى للحصول على الثلاثية التاريخية موسم 2015 – 2016، سيعود لتدريب "الراقى" بداية من الموسم الجديد، بعدما رفض المدرب السويسرى تجديد تعاقده مع نادى الزمالك.

وخرج الأهلي السعودي من الموسم الحالى "خالى الوفاض"، ويحتل حالياً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسى بعد غد الأحد بتونس، فى "إياب" الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بملعب "برج العرب" انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله محمود كهربا.

ويحتاج النجم الساحلي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل فى مباراة الإياب لحجز بطاقة العبور إلى نهائى المسابقة، بينما يكفى الزمالك التعادل السلبى.