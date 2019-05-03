  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

الجيش المصري

مصر تنفذ المهام الأكثر خطورة بإفريقيا

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

أردوغان

أردوغان: لا تحلموا بـ"ربيع تركي"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

دبابات إسرائيلية تطلق قذائفها على غزة

وزير الأوقاف

سر بكاء وزير الاوقاف على المنبر

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

«الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

الزمالك

رئيس الزمالك يطلب 1000 جنيه من كل لاعب

مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن

آخر الأخبار

حريق
حريق

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

شاب يتسلق ماسورة الغاز لإنقاذ 3 أطفال من حريق مروع

#

مصرع 50 شخصا بسبب خمور ملوثة في الهند

#

كندا.. حريق يودي بحياة 7 أطفال لعائلة سورية

#

حريق هائل يلتهم مصنع ملابس

لقى 5 أطفال مصرعهم ،وأصيب 7 آخرون، الجمعة، إثر حريق نشب في منزلهم بمنطقة شارع الرشيد بمحافظة إربد شمال الأردن> 

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن طواقم الإطفاء والإسعاف تعاملت فجر الجمعة، مع حريق شب داخل إحدى الشقق في عمارة مكونة من خمسة طوابق، بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم.

وأسفر الحريق عن مصرع 5 أطفال وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالحرجة، باستثناء ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة.

 

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي
» مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث بسوهاج
» كريستيانو رونالدو: «هولاء يتمنون سقوطي»
» الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق "الموسكي"
» ليفربول يعلن غياب «كيتا» عن أمم إفريقيا 2019
» إحباط محاولة تهريب طلقات نارية محرمة دوليًا
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمباراة بيراميدز

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان