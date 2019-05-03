مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

03 مايو 2019 - 07:21 م

"هنصوم ونصلى".. هكذا أعلن بعض مقدمى برامج "التوك شو"، تغيبهم عن الشاشة خلال شهر رمضان المقبل، معلنين تفرغهم للعبادة فقط طوال الشهر.

وأعلن الإعلامى تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "ألنهار"، تغيبه عن الظهور الشاشة خلال شهر رمضان، قائلاً إن برنامج "آخر النهار" سيكون إجازة خلال شهر الصيام.

وأضاف، أن شبكة قنوات النهار تدخل السباق الرمضاني بقوة تحت "شعار شاشتنا سر قوتنا"، وأشار إلى أن، هناك خريطة برامجية ودرامية متميزة خلال الشهر الكريم.

كما أعلن الإعلامى عمرو أديب توقف برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "البرنامج سيحصل على إجازة طوال شهر رمضان، فى رمضان هنصلى ونصوم ونتفرج على المسلسلات.. ونرجع بعد العيد".

فيما تواصل الإعلامية بسمة وهبة، تقديم برنامجها "شيخ الحارة" بحلقات مسجلة بعيدًا عن التوك شو السياسى، قائلة:"إجازة من السياسة".

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة أحد المشاهير من الفنانين وكشف أسرار عن حياته الشخصية والعملية لأول مرة على الهواء.