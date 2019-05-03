» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي

03 مايو 2019 - 08:04 م

انتقل فريق من نيابة الموسكي، لموقع حريق حارة اليهود بمنطقة الأزهر، لإجراء المعاينة، وأمرت النيابة بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع الحريق، لبيان أسباب اندلاعه وموقع بدايته، كما استمعت لشهادة عدد من المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الحريق الذي نشب في حارة اليهود بالموسكي، لم يتم تحديد خسائرة حتى الآن.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات له، أن الحريق كان بداخل عقار كبير، يضم العديد من المحلات الصغير، ليطال ما بين 50 و60 محلاً داخل العقار، موضحا أن مساحات تلك المحلات صغيرة جدا، وأشار إلى أن سبب اتساع الحريق هو جود محلات العطور بالمنطقة.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت، بلاغا يفيد نشوب حريق فى عدد من محلات الموسكى، وتم الدفع بـ10 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمنى حول المنطقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات ولمعاينة موقع الحادث.

ووفقا لرواية أحد أصحاب المحلات أن النيران التهمت نحو 20 محل تجاري، وبضائع تقدر بالملايين.