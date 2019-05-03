حقيقة فرض غرامة على مشغلي القرآن بالمترو

03 مايو 2019 - 08:14 م

ردت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على ما تردد بشأن فرض غرامة على مشغلى القرآن الكريم والأدعية بالعربات خلال شهر رمضان الكريم.

وقال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم الشركة، إن ما تردد بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك عار تماما من الصحة.

وأهاب متحدث "المترو" بوسائل الإعلام، تحرى الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.