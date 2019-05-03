النجم العالمي فان دام يشارك محمد رمضان في عمل فني جديد

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نشر النجم المصري محمد رمضان، صورة تجمعه بنجم الأكشن العالمي جين كلود فان دام، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق رمضان على الصورة قائلًا :"هل أنت جاهز؟.. ثقة في الله نجاح"، ولم يكشف رمضان عن تفاصيل العمل الذي سيجمعه بفن دام، وإذا كان فيلم أم أغنية جديدة.

ومن المقرر عرض فيلم محمد رمضان الأخير "الديزل" بأمريكا ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، في سينمات Oprymills ناشفل تينسي.

ويشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان بمسلسل"زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

 


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