روتانا تتعاقد مع تامر حسني

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حسن علام- متابعات

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شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

النجم تامر حسني

دويتو عالمي

تعاقدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع النجم تامر حسني، على إنتاج ألبومين جديدين لنجم الجيل، وكذلك دويتو عالمي قادم.

وأعلنت روتانا في بيان لها: «نجاحات وقفزات متتالية يحققانها، هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ونجم الغناء المصري تامر حسني، على الصعيد الفني، وفي المجال الموسيقي تحديداً، وهذا ما حفّز الطرفان على الالتقاء من جديد، وتوحيد الجهود في أن يكون "الاثنان واحد"، وأن يتحدّ العمل والاجتهاد والنجاح سوياً، والنتيجة بالطبع لصالح الجمهور عامة، والأغنية وصناعة الموسيقى بشكل خاص».

 


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