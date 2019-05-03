تعرف على ضحايا هاني رمزي في برنامج مقالبه الجديد

03 مايو 2019 - 08:27 م

كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عن عدد من ضيوف برنامج المقالب "هاني في الأدغال" الذي يقدمه هاني رمزي في رمضان، على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وكشفت بوسي التي شاركت في استقطاب الضحايا عن عدد منهم، أبرزهم: "مي سليم، محمد رجب، وفاء عامر، أحمد شيبة، سوزان نجم الدين،إدوارد، روجينا، مغني المهرجانات مجدي شطة".

وتم تصوير البرنامج في مدينة الحمام بطريق العلمين.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الإعلامية بوسي شلبي للنجوم بحجة افتتاح منطقة أثرية بالواحات في إطار أعمال تنشيط السياحة المصرية، وأثناء دخولهم الصحراء تتوقف السيارة التي تقلهم لنفاذ البنزين، وينزل السائق لتفقد السيارة فينفجر لغم به، ومن هنا يبدأ المقلب.

"هاني في الألغام" يندرج تحت نوعية برامج المقالب، ويقدمه الفنان هاني رمزي، إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة.



