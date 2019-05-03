غياب «فيتشينو» عن صفوف إنتر أمام أودينيزي

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أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، غياب ماتياس فيتشينو عن مباراة الفريق المقبلة أمام أودينيزي المقرر إقامتها غدا السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري بسبب الإصابة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن اللاعب تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم وسيتم متابعته من جانب الجهاز الطبي بشكل يومي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أتالانتا.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي.


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