رئيس كتاب مصر ناعيا الفقيه: فقدنا أحد رواد الرواية العربية

03 مايو 2019 - 08:31 م

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب الروائي أحمد إبراهيم الفقيه، الذي رحل عن عالمنا، منذ يومين.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي، ننعى إلى المثقف العربي وفاة الروائي العربي الكبير د. أحمد إبراهيم الفقيه، وبرحيله فقدت الرواية العربية واحدا من رواد وأهم أصواتها الوازنة، تغمده الله برحمته وعفوه وفضله.

وكان الروائي الكبير أحمد إبراهيم الفقيه، آثار جدلا واسعا في ليبيا، شهر سبتمبر العام الماضي، بعد مقابلة تلفزيونية، كشف من خلالها أن حالته الصحية سيئة وبحاجة إلى تدخل طبي سريع، بعد رفض بريطانيا إعطاءه تأشيرة دخول البلاد لأنه "ليبي" فقط، بحسب تعبيره.

يذكر أن الأديب الراحل، من مواليد 28 ديسمبر 1942، هو كاتب وأستاذ جامعي ليبي في الأدب العربي الحديث، يقوم بإلقاء المحاضرات في عدد من الجامعات الليبية والمصرية والمغربية وله ترجمات لعدد من الأعمال الأدبية إلى لغات متعددة.