معارض قطري يطالب "السيسي" بفتح "القسطنطينية"

06 مايو 2019 - 12:57 م

قال المعارض القطري خالد الهيل، إنه إذا تجرأت تركيا على الاعتداء على مصالح مصر بالتأكيد سأؤيد أن يقوم الزعيم السيسي بإعادة فتح القسطنطينية وتحريرها من براثن أردوغان حماية للأمن القوي العربي والمصري، مرددًا: "وأنا أول المتطوعين بمالي ونفسي، أردوغان محتل لوطني قطر ولا أكن له إلا الكراهية وأتمنى له الهلاك مع تنظيم الحمدين القذر".

وأضاف فى تصريحات صحفية له: "لماذا يتم انتقاد أكبر الباكر على تصريحاته بأن الشعب المصري عدو للقطريين؟، هل تعتقدون أن الإيراني الباكر يقدح من رأسه؟ إذا أردت أن تنتقد فتوجه مباشرة إلى القرصان حمد خليفة والحاكم بالأمر الواقع تميم حمد فهم من أعطوا هذا الإيراني صلاحيات أكبر من حجمه".

وتابع قائلاً: "ما زال منع السفر التعسفي على الشيخ سعود آل ثاني قائم الرجل كل إلى طلبه أن يتم السماح له بالعلاج وهم يتهمونه بمحاولة الانضمام للمعارضة، الشيخ سعود ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الأمر فتنظيم الحمدين منع آلاف القطريين من السفر ومنهم الدكتور نجيب النعيمي".

كما علق على مقطع فيديو للشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، بالقول: ذكرهم يا شيخ فهد أنه وبالرغم من تنديد شعب قطر الرافض لبعثرة المال العام بتمويل الحمدين النزاعات في الوطن العربي وإهمال مصالح أهل قطر فإنه من غير المرجح أن يغير الحمدين سلوكهم القذر خاصة أنهم يعتقدون أنها وسيلة لاستعراض عضلاتهم والحل الوحيد هو هلاك تنظيم الحمدين وسقوطهم بإذن الله.

وأشار إلى أن تنظيم الحمدين يقوم بحملة إعلامية في الأوساط الدولية والإعلام المشبوه التابع لهم، بأن الإمارات منعت العلاج على علياء عبد النور مضيفًا: "وبانت الحقيقة أنها لم تمت داخل السجن وإنما في مستشفى متخصص لعلاج السرطان ويتم علاجها على نفقة الدولة.