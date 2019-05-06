» ظهور مفاجئ لمؤسس «أمازون» وحبيبته

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مؤسس امازاون

ظهر جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وعشيقته لورين سانشيز، وهما يغادران مطعماً في مدينة نيويورك، بعد أن تناولا البرجر والبيتزا، لأول مرة معاً على العلن بعد تفجير قضية العلاقة الرومانسية التي تربطهما والتي ترتب عليها فض بيزوس علاقته مع زوجته الشهر الماضي.

ونشرت مجلة بيبول على "تويتر" صورة بيزوس وعشيقته، حيث كان يعتمر قبعة ويظهر خلف سانشيز، وخلفهما شخص ثالث.

ومنذ الطلاق، ركز بيزوس وزوجته وقتهما على الأطفال، في حين جرت تسوية الأمور المالية بخصوص الحصص في أمازون.


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