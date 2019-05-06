"كلوب" يصدم جماهير "ليفربول" بشأن لعب "صلاح" أمام برشلونة

06 مايو 2019 - 01:14 م

أكد يورجن كلوب المدير الفني لناد ليفربول الإنجليزي، صحة ما تردد عن عدم مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، أمام نادي برشلونة الإسباني في إياب الدور قبل النهائي غدًا.

وقال "كلوب" محمد صلاح لن يكون قادرًا علي اللعب غدًا أمام برشلونة، لأنه في حالة أفضل من حيث شفائه، لكنه لن يكون قادرًا علي المشاركة غدًا"

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل، ليغادر على أثرها ملعب اللقاء محمولًا على نقالة.