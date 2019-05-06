وزير المالية والعاملين ينعون ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق

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وزير المالية

محمد معيط

ممتاز السعيد

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية وكل العاملين بوزارة المالية ببالغ الحزن والأسى المغفور له بأذن الله السيد  ممتاز السعيد  وزير المالية الأسبق والذى وافته المنية  أمس الأحد الموافق 5 مايو 2019 ويتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بخالص تعازيه لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

وأكد د. معيط أن الاقتصاد المصري فقد أحد أهم الكوادر الاقتصادية برحيل  الوزير الأسبق ممتاز السعيد والذى شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012  وهو أحد أبناء وزارة المالية والذى عمل بها على مدار 40 عامًا وتدرج خلالها في عدد من المناصب منها رئيسًا لقطاع الموازنة ورئيسًا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيسا لقطاع مكتب الوزير حتى بلغ السن القانوني وتولى كذلك مسئولية إصدار السندات وأذون الخزانة والتمويل وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي.

 

 

 


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