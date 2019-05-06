» مفاجأة من إنستجرام وتويتر فى شهر رمضان

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انتسجرام

أعلنت شبكتا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" عن إطلاقهما مفاجأة جديدة خاصة بالمستخدمين المسلمين من حول العالم، احتفالاً بشهر رمضان.

وقالت تقارير صحفية إن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، والبهاسا.

وستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات.

وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاج لكلمة "رمضان" أو "رمضان كريم" أو "رمضان مبارك".

وسيظهر بجانب الوسم المكتوب، رمز تعبيري لمسجد وهلال.

كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاج متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت "تويتر" إن التغريدات المتعلقة في رمضان وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 مليون تغريدة، والتي تركزت معظمها في دول: السعودية، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.

أما شبكة "انستجرام"، فأطلقت بدورها مبادرة رمضانية أطلقت عليها "إنستا الخير" لمشاركة أفعال الخير ونشرها.

وأطلقت كذلك فلتر جديد للصور تحت اسم "فانوس" لمشاركة تحضيرات شهر رمضان، والذي كان عبارة عن ظلال وأشكال لهلال رمضان مستوحاة من الزخارف الإسلامية.


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