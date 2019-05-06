الإمارات تفرج عن زورق عسكري "قطري"

06 مايو 2019 - 02:15 م

أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلا عن وزارة الخارجية الإماراتية أن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون، وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري، قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي فلسطيني الجنسية، والجندي فايز تلكوم هندي الجنسية .

وأضافت الوزارة أن الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات، يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة، وجميعهم عسكريون .