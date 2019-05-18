» حقيقة استبعاد رئيس مجلس إدارة مجموعة "المتحدة"

أعلنت مجموعة شركات المتحدة، الجمعة، نفيها القاطع لما يتردد من شائعات باستبعاد رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الجاري.



وجددت المجموعة ثقتها في "مرسي" خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة. مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت، بحسب بيان للشركة.

وجددت المجموعة ثقتها في "مرسي" خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة. مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت، بحسب بيان للشركة.