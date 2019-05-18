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محمد رمضان يخضع للتحقيق بنقابة الموسيقيين

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محمد رمضان
محمد رمضان

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يخضع الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، الإثنين المقبل، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة «الريماس» للإنتاج الفني للنقابة ضده.
وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الشركة طالبت نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، وذلك لعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين الشركة.
وأضاف مرتضى أن الشكوى جاء فيها أن محمد رمضان وقع عقدا مع شركة الريماس في 27 ديسمبر الماضي يقضي بقيام رمضان بالأداء والتسجيل الصوتي بصوته لمجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من ثماني أغنيات لصالح شركة الريماس، كما يلتزم بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو لأغنيتين لصالح الشركة،
ويكون لها حق الملكية والتصرف في هذه الأعمال واستغلالها وإذاعتها، غير أن الشركة فوجئت بقيام محمد رمضان بأداء عمل غنائي مع شركة أخرى بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلا عن قيامه بإحياء حفل غنائي وتصويره.
وتابع مرتضى أن الشركة طالبت النقابة بالتحقيق مع محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية بما يحفظ الحقوق المادية والمعنوية للشركة، واحترام القواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني والنقابي في مصر.

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