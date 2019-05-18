» مخرج شهير يطالب بتدخل حماية المستهلك بشأن هذا الأمر

18 مايو 2019 - 02:10 ص

أكد المخرج محمد فاضل، إنه لا يتابع مسلسلات رمضان؛ بسبب كثرة الفواصل الإعلانية، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إصدار قرار بوضع حد أقصى للإعلانات، بحيث لا تزيد عن 3 ساعات خلال اليوم، وفي حال مخالفة القرار تتحول القناة إلى إعلانية.



وأوضح فاضل، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد اليوم الجمعة، أنه في حالة تخطي القناة الـ3 ساعات يجب أن تكتب على شاشتها أنها إعلانية وليست إعلامية، وإن لم تكتب يكون هذا غش تجاري"، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك يجب عليه التدخل مع القنوات التي تتخطى الإعلانات فيها عن 3 ساعات باعتباره غشا تجاريا.



ولفت إلى أنه من حق المستهلك طبقًا للمعايير الدولية أن لا تزيد مدة الإعلانات عن 3 ساعات يوميًا، وتكون محددة خلال ساعات اليوم.

