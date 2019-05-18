خروج جثمان "شهيدة العلم" من الأزهر .. والآلاف يشيعونها

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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شهيدة العلم

صلى الآلاف بالجامع الأزهر على شهيدة العلم "فاتحة نهضية" الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية .

وجاء ذلك بمشاركة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الآلاف من طلاب العلم المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات حرصوا على المشاركة في الصلاة عليها، بجانب مشاركة عدد كبير من قيادات الأزهر وأسرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة.

وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية على الفيسبوك، لبت الطالبة "شهيدة العلم" نداء ربها، إثر حادث سير في مدينة المقطم أول أمس.

ونعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة الطالبة فاتحة نهضية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان.

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