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استهدف منطقة "خفض التصعيد"..

مقتل 12 مدنيًا جرّاء قصف لنظام الأسد وحلفائه

عرب وعالم

سوريا
سوريا

المصريون ووكالات

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قتل 12 مدنيا بينهم أطفال في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد و حلفائه، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول، أن 11 مدنياً قتلوا في قصف جوي على مدينة معرة النعمان، فيما قتل مدني في قصف جوي بالقنابل العنقودية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.
وأفادت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، بأن القصف استهدف معظم مدن و بلدات ريف إدلب الجنوبي و ريف حماه الشمالي، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للازدياد.
يأتي قصف النظام وحلفائه تزامناً مع هجوم واسع شنته المعارضة مساء الثلاثاء، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.
ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.
وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف. 

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