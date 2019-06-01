صلاح يتصدر قائمة الهدافين في المسابقات الأوروبية

01 يونيو 2019 - 03:02 م

تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي قائمة اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوربية.

ويخوض النجم المصرى محمد صلاح اختباراً صعباً مع فريق ليفربول الإنجليزى الذى يلتقى مع مواطنه توتنهام مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى نهائى دورى ابطال اوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أن محمد صلاح سجل 26 هدفاً فى كافة البطولات الأوروبية مع مختلف الأندية التى لعب ضمن صفوفها بداية من بازل السويسرى وتشيلسي الإنجليزى، مروراً بفيورنتينا وروما الإيطاليين وأخيراً ليفربول الإنجليزى.

وجاء أحمد حسن كوكا فى المركز الثانى بعدما سجل 7 أهداف مع ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين، ثم الثنائى محمد الننى وأحمد صلاح حسنى برصيد 4 أهداف.

ونجح ليفربول في حجز مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.