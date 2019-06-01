» بالفيديو.. أطفال أوروبا يرددون "مو صلاح"

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توافد مجموعة من الأطفال على مقر ملعب "واندا ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، الذي تقام عليه مباراة نهائي أبطال أوروبا اليوم بين فريق ليفربول الانجليزي ومواطنه توتنهام.

والتقطت عدسات فضائية روسيا اليوم لقطات للأطفال يرددون أغنية "مو صلاح".

يذكر أن ليفربول حجز مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده بنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.
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