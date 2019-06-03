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اليونان.. حزب معارض يحرز "فوزا ساحقا" بالانتخابات المحلية

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علم اليونان
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المصريون ووكالات

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حقق حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض (محافظ) فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد؛ حيث فاز برئاسة غالبية البلديات.
وبذلك أطاحت المعارضة باليسار الحاكم الذي يتزعمه رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس من جل بلديات البلاد، وذلك قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 7 يوليو/تموز المقبل.ووفق النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية اليونانية، حصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على رئاسة بلديات 11 محافظة من أصل 13، إلى جانب العاصمة أثينا ومدينة سيلانيك (سالونيك)، في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية والمحلية.
وأظهرت النتائج حصول كوستاس باكوياننيس، مرشح الحزب، على 65.2% من أصوات الناخبين في العاصمة أثينا، متفوقا على منافسه أثاناسيوس إليوبولوس، مرشح حزب سيريزا الحاكم.
وفي مدينة سيلانيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حصل أيضا مرشح حزب "الديمقراطية الجديدة"، كونستانتينوس زيرفاس، على 66% من الأصوات.
وعدا محافظتي جزيرة كيريت، وشمال إيجه، فاز حزب "الديمقراطية الجديدة"، بجميع محافظات اليونان، في الجولة الثانية من الانتخابات.
وفي تراقيا الغربية ذات الغالبية التركية والمسلمة، فاز 3 مرشحون من ذوي أصول تركية برئاسة 3 بلديات. -

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