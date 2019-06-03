» الحكومة البريطانية تهنىء محمد صلاح وليفربول

وجهت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينج، التهنئة للاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، لحصول فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا.



أشارت إلى الدور الذي يقوم به المسلمون في بريطانيا، قائلة: «في الوقت الذي نتحدث فيه عن الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في مجالات مختلفة كالسياسة والحياة الاجتماعية وحتى في إطار القوات العسكرية، لا ننسى بصمتهم في عالم الرياضة، لا سيما كرة القدم».

