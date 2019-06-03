» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
احتفل أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعيد ميلاده رقم 78 حيث أنه من مواليد سنة 1941 .
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