» استبعاد «خربين» من قائمة منتخب سوريا نهائيا لهذا السبب

13 يونيو 2019 - 09:33 م

قرر فجر إبراهيم، المدير الفني لمنتخب سوريا، اليوم الخميس، استبعاد عمر خربين عن صفوف المنتخب السوري بشكل نهائي، على خلفية عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي الأخير وتخلفه عن مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان دون عذر.

وأكد إبراهيم أنه قرر استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب انضباطية، أبرزهم خريبين، وأحمد الصالح مدافع العهد اللبناني، الذي حمل شارة قيادة المنتخب منذ تنازل عنها عمر السومة في كأس آسيا 2019.

وأوضح فجر إبراهيم في مؤتمر صحافي: "سيتم استبعاد عدة لاعبين وضم لاعبين جدد من عناصر المنتخب الأولمبي الى تشكيلة المنتخب الأول.. هناك قرارات ستصدر عن اتحاد الكرة ورفعنا توصيات لاستبعاد بعض اللاعبين وعمر خريبين وأحمد الصالح لن يكونا معنا في المرحلة المقبلة، وكذلك أياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني) وغابريال السومي (نيو إنغلند ريفولوشن الأميركي) لأسباب فنية وسلوكية".

وأكد المدرب الذي تولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب مطلع العام الجاري، خلفاً للألماني برند شتانجه المقال بسبب سوء النتائج في كأس آسيا: "كانت هناك موافقة مسبقة من جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للالتزام بمعسكر المنتخب وفوجئنا بعدم التحاق عمر خريبين رغم وجوده في دمشق والحقيقة أنه لم يقدم أي عذر لعدم التحاقه فتقرر استبعاده نهائيا".

ويعد خربين لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المعار في الفترة الماضية لبيراميدز المصري، من أبرز المهاجمين السوريين، وخاض مع المنتخب 38 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفاً، وسبق أن اختير أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.



