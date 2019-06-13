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إصابة مبنى في مستوطنة سديروت بصاروخ أطلق من غزة

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إسرائيل: نخشى مواجهة صواريخ "القسام"
إسرائيل: نخشى مواجهة صواريخ "القسام"

المصريون ووكالات

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مساء الخميس، أصاب مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية شمال شرق القطاع، دون وقوع إصابات.
وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.
وسبق ذلك بيان آخر على حساب الجيش، على تويتر، قال فيه إن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت وفي "المجلس الإقليمي شاعر هنيجف"، وإنه يجري فحص أسباب ذلك.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انطلقت صفارات الإنذار قبل سقوط الصاروخ الذي أصاب مبنى يبدو أنه يستخدم لأغراض عامة، ولم يكن به أحد عند أصابته.
ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية أو الجيش إن كانت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أطلق صواريخها لاعتراضه.
وكان صاروخ آخر أطلق فجر الخميس من قطاع غزة بعد قرار إسرائيل إغلاق سواحل القطاع بشكل تام أمام صيادي غزة الفلسطينيين، ردا على ما قالت إنه استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق أتت على مئات الدونمات (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي المستوطنات الزراعية الأربعاء. -

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