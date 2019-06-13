تقارير استخباراتية تكشف معلومة خطيرة عن استهداف ناقلات النفط

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ناقلة نفط
ناقلة نفط

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قالت تقارير استخباراتية أمريكية، الخميس، إن ثمة احتمالية أن تشن إيران مزيدا من الهجمات ضد ناقلات النفط في خليج عمان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، رفض الإفصاح عن هويته، لقناة "الحرة" الأمريكية.
وقال المسؤول: "قادة وزارة الدفاع قلقون من تكرار إيران هجمات مماثلة وأكثر خطورة تستهدف ناقلات النفط في خليج عمان".
وأوضح ان قلق قادة البنتاغون يعتمد على " تقارير استخباراتية تؤشر إلى احتمال حصول ذلك".
كما أشار أنّ القادة العسكريين في الشرق الأوسط طلبوا إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية تصل لعشرة آلاف عنصر إلى المنطقة، إلا أنه تمت الموافقة على إرسال أقل من ألف، حسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، صباح اليوم ذاته.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مقتضب: "تقييم الحكومة الأمريكية لحادث خليج عمان هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط اليوم، بناء على المعلومات الاستخباراتية والمعلومات المتعلقة بالأسلحة المستخدمة".
ويأتي الحادث في خليج عمان بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة تلك الاتهامات بأنها "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.
يشار أن مجموع القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج يبلغ نحو 80 ألفاً، بينهم 60 ألفا في قواعد ومنشآت برية، و20 ألفا على متن سفن حربية تابعة للأسطول الخامس في العاصمة البحرينية المنامة. 

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