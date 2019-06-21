ليبيا.. عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات

21 يونيو 2019 - 10:50 م

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، عودة الملاحة الجوية للمطار الدولي بعد توقفها لساعات، إثر سقوط عدد من القذائف العشوائية بداخله.



وقالت إدارة المطار في بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "بعد توقف للملاحة الجوية لحوالي ساعتين بمطار معيتيقة الدولي، تم إعادة فتحها من جديد ليستقبل طائرة الخطوط الجوية الإفريقية (ليبية)، القادمة من مطار إسطنبول الدولي". دون اضافة أي تفاصيل أخرى.



وتوقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، بطرابلس، مساء الجمعة، بعد سقوط عدد من القذائف العشوائية داخل المطار، بحسب مصدر عسكري صرح للأناضول.



وقال المصدر التابع لحكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القذائف العشوائية التي سقطت داخل المطار لم يعرف مصدرها بعد.



وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق"، هشام أبوشكيوات، لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) إن الرحلات بمطار معيتيقة توقفت بشكل مؤقت نتيجة للقصف، دون مزيد من التفاصيل.



وتحدث و سائل إعلام محلية، مقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن مصدر القذائف هو كتيبة "درع الرحبة" (تتبع اسميا لحكومة الوفاق)، بمنطقة تاجوراء، بالضاحية الشرقية لطرابلس، والتي يقودها بشير خلف الله، والملقب بالبُقرة‎، بسبب مطالبته بإطلاق سراح سجناء تحتجزهم قوة الردع الخاصة (تتبع حكومة الوفاق).

