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التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين

عرب وعالم

قوات التحالف العربي في اليمن
قوات التحالف العربي في اليمن

المصريون ووكالات

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أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين باليمن أطلقهما الحوثيون.
جاء ذلك في بيان لتركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال المالكي إن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء الجمعة".
وأوضح أن الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل الحوثيين من محافظة صنعاء وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة "الحوثي" أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، إذ أعلن التحالف العربي، في 12 يونيو/حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز". 

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