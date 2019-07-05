» الصحة: "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة، أن الإقبال متزايد على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، مشيرا إلى أن اليوم الأول تم فحص 8000 مواطنة وفى اليوم الثانى 21000، مؤكدًَا أن هذا يعكس تزايد الإقبال على الحملة.





وأضاف "صلاح"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجه الشكر للقناة على المتابعة المستمرة وحشد المواطنات على الإقبال على الحملة.



