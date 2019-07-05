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الصحة: "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"

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سرطان الثدى

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة، أن الإقبال متزايد على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، مشيرا إلى أن اليوم الأول تم فحص 8000 مواطنة وفى اليوم الثانى 21000، مؤكدًَا أن هذا يعكس تزايد الإقبال على الحملة. 

وأضاف "صلاح"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجه الشكر للقناة على المتابعة المستمرة وحشد المواطنات على الإقبال على الحملة.

وتابع: أن الكشف والفحص والتحاليل والعلاج مجانى، قائلا" إيه مايخليش الست تنزل تطمن؟!، مناشدا السيدات النزول والاطمئنان على أنفسهن، لافتا إلي أنه كلما كان اكتشاف المرض مبكرا كانت نسب الشفاء أعلى بكثير. 

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